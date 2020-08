Basket

Basket - NBA : Draymond Green répond à Donald Trump après le boycott !

Publié le 30 août 2020 à 17h35 par A.M.

Alors que les Etats-Unis traverse une crise sociétale, Draymond Green s'est prononcé sur Donald Trump et n'a pas mâché ses mots à l'égard du président américain.

Ces dernières semaines, la NBA s'est mobilisé afin de lutter contre le racisme. Il faut dire qu'après le décès de George Floyd, les violences policières n'ont pas cessé et les équipes présentes à Orlando et qui disputent les playoffs ont décidé de boycotter plusieurs rencontres, ce qui n'a clairement pas plu à Donald Trump. « Je ne sais pas grand-chose des protestations en NBA. Je sais juste que leurs audiences ne sont pas bonnes, parce je pense que les gens en ont un peu marre de la NBA. […] C’est devenu une organisation politique, et ce n’est une bonne chose ni pour le sport, ni pour le pays », confiait récemment le président des Etats-Unis. Draymond Green lui a répondu alors que la saison des Warriors est terminée depuis longtemps.

«C’est ridicule, mais c’est à l’image de notre société»