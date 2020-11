Basket

Basket - NBA : Harden à Brooklyn avec Durant et Irving, ça chauffe !

Publié le 18 novembre 2020 à 11h35 par Th.B.

C’est la rumeur folle de ces dernières heures : James Harden quitterait les Houston Rockets pour rejoindre Kevin Durant et Kyrie Irving aux Brooklyn Nets. Et pour parvenir à ses fins, la franchise de New York serait absolument prête à tout.

Depuis 2013 et son départ de l’Oklahoma City Thunder, James Harden est la figure de proue des Rockets. Mais après toutes ces années passées à Houston, Beardman semble être prêt à passer à autre chose. Certains annoncent James Harden aux Philadelphie Sixers. Néanmoins, il semble que Harden prenne la direction de Brooklyn où se trouvent déjà Kevin Durant et Kyrie Irving.

Brooklyn est prêt à tout pour Harden