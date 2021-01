Basket

Basket - NBA : Kevin Durant bloqué à cause de la Covid-19 !

Publié le 6 janvier 2021 à 14h35 par La rédaction mis à jour le 6 janvier 2021 à 14h36

Kevin Durant sera absent pour une durée d’une semaine. L’ailier des Brooklyn Nets devrait se mettre en quarantaine pour se plier au protocole Covid-19.

La star de la franchise de Brooklyn, Kevin Durant, devrait manquer une semaine de compétition. Alors qu’il est en pleine forme après être revenu sur les parquets (28,2 points, 7 rebonds et 4,8 passes par match en moyenne), un an et demi après sa rupture du tendon d'Achille survenue en juin 2019, « KD » devrait se mettre en quarantaine et manquer les 3 prochains matchs des Nets, après ne pas avoir participé à la victoire de son équipe face aux Utah Jazz de Rudy Gobert.

Une absence très préjudiciable