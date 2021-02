Basket

Basket - NBA : Une légende rend hommage à LeBron James !

Publié le 10 février 2021 à 20h35 par La rédaction

Malgré ses 36 ans, LeBron James continue de dominer la NBA d’une main de maître. Mais le numéro 23 des Lakers n'oublie pas ses coéquipiers, qui jouent une grande partie dans son succès, comme le révèle Ray Allen.

Cette saison, LeBron James montre encore toute l’étendue de son talent et de sa forme physique. À 36 ans, le numéro 23 des Lakers fait encore partie des meilleurs joueurs de la ligue. James est même considéré comme l'un des plus grands sportifs de tous les temps. Ce mardi encore, lors de la réception des Thunder d’Oklahoma City, King James a été rayonnant, auteur d’un triple-double (28 points, 14 rebonds, 12 passes décisives). Avec une moyenne de 25,6 points, 8 rebonds et 8 passes décisives, LeBron James montre qu’il est encore un très grand danger pour toutes les défenses de la NBA. Mais l’ancien des Miami Heat n’oublie pas qu’il ne s’est pas construit tout seul et que ses coéquipiers jouent une grande part dans son succès.

« Les vrais gagnants continuent toujours de trouver des moyens pour gagner, tous les moyens sont bons »