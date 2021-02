Basket - NBA

Basket - NBA : Derrick Rose sur son retour au premier plan

Publié le 13 février 2021 à 22h35 par La rédaction mis à jour le 13 février 2021 à 22h45

Après de multiples blessures au genou pendant sa période aux Chicago Bulls, Derrick Rose semble être revenu en forme aux New York Knicks. Et le meneur de jeu a dévoilé son secret pour éviter toute nouvelle blessure.

Arrivé chez les New York Knicks en 2021, Derrick Rose semble déterminé à obtenir une place en play-offs à la franchise. Si la concurrence est rude et que la tâche ne sera pas simple (les Knicks étant 8e de la conférence Ouest avec 12 victoires pour 15 défaites), Rose va pouvoir y donner pleinement du sien. Après avoir été énormément embêté par son genou fragile durant une bonne partie de sa carrière, le meneur des Knicks semble revivre, délivré de toutes blessures. Et ce n’est certainement pas le fruit du hasard.

« J’ai fait beaucoup d’efforts cet été afin de perdre du poids »