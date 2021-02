Basket

Basket - NBA : L’aveu de Kyrie Irving sur James Harden après la victoire des Nets !

Publié le 14 février 2021 à 19h35 par La rédaction

Victorieux sur le parquet des Golden State Warriors ce dimanche (134-117), les Brooklyn Nets ont pu compter sur leur Big Three phénoménale. Le trio a d’ailleurs innové, puisque Kyrie Irving et James Harden se sont échangé leurs postes. Une décision qui fait toute la différence.

Ce dimanche, lors du déplacement chez les Golden State Warriors, les Brooklyn Nets se sont imposés (134-117), signant leur 16e succès de la saison. La franchise de New-York a pu compter sur son trio Durant-Irving-Harden qui a fait un très bon travail sur le parquet de San Francisco (62 points, 26 passes décisives et 18 rebonds à eux trois). Si les Nets ont obtenu des résultats plutôt irréguliers depuis l’arrivée de The Beard cet hiver, les joueurs semblent avoir trouvé la solution pour corriger le tir. Et tout cela viendrait d’une petite discussion entre Kyrie Irving et James Harden.

« Il a pris ses responsabilités et fait un boulot incroyable, et ça facilite la tâche »