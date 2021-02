Basket

Basket - NBA : James Harden s'enflamme après le nouveau succès des Nets !

Publié le 22 février 2021 à 13h35 par La rédaction

James Harden était fier de ses coéquipiers après la victoire des Nets contre les Clippers (112-108) dimanche.

Et de six pour les Nets ! Brooklyn s'est adjugé une sixième victoire de rang ce dimanche contre les Clippers (112-108). L'équipe new-yorkaise a d'ailleurs remporté un deuxième succès de prestige en terre californienne, puisqu'avant ce triomphe contre les Clippers, les Nets avaient disposé des Lakers (109-98), un autre potentiel candidat aux Finales NBA. Cette série de victoires est d'autant plus impressionnante que cinq de ces succès ont été obtenus à l'extérieur, et que Brooklyn est privé de Kevin Durant, blessé à l'ischio-jambier. Conscient de la réussite actuelle de son équipe, James Harden a tenu à féliciter ses partenaires à l'issue de la rencontre.

« Chaque joueur a haussé le ton individuellement »