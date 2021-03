Basket

Basket - NBA : Curry, MVP... O'Neal s'enflamme totalement pour Lillard !

Publié le 17 mars 2021 à 20h35 par A.D.

Totalement sous le charme de Damian Lilliard, Shaquille O'Neal n'a pas tari d'éloges à son égard. L'ancienne gloire des Lakers a estimé que le meneur des Portland Trail Blazers postulait pour le titre de MVP.

Depuis le début de la saison, Damian Lillard fait forte impression sous les couleurs des Portland Trail Blaizers. D'ailleurs, le meneur de 30 ans a réalisé une performance XXL ce mercredi face aux New Orleans Pelicans avec 50 points, 6 rebonds et 10 passes (Portland 125-124 Nouvelle-Orléans). Ce qui n'a pas du tout échappé à Shaquille O'Neal. Présent sur le plateau de TNT , l'ancienne gloire des Lakers s'est totalement enflammée au sujet de Damian Lilliard, jusqu'à le placer dans la course au titre MVP.

«Cet homme mérite d’apparaître dans la discussion pour le MVP»