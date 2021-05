Basket

Basket - NBA : Lakers, Bryant... L'aveu de Shaquille O’Neal !

Publié le 2 mai 2021 à 14h35 par La rédaction

Plus d’un an après la disparition de Kobe Bryant, Shaquille O’Neal, avec qui il a formé un incroyable duo chez les Lakers, revient sur leur séparation sur les parquets en 2004.

Le temps qui passe semble rendre Shaquille O’Neal plus sage. Après s’être excusé envers Rudy Gobert, voilà que le colosse remonte le temps et reviens à la période où il formait un duo de folie avec Kobe Bryant, tragiquement disparu en 2020. Les deux joueurs évoluaient ensemble sous le maillot des Lakers entre 1996 et 2004. C’est après avoir perdu en finale NBA face aux Pistons en 2004 que Shaquille O’Neal quitte les Lakers pour Miami.

Une histoire d’égo