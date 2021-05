Basket

Basket - NBA : Les nouvelles ne sont pas rassurantes pour LeBron James !

Publié le 10 mai 2021 à 10h35 par T.M.

De nouveau écarté des parquets à cause de sa cheville, LeBron James pourrait ne jamais être à 100% jusqu’à la fin de la saison. Une mauvaise nouvelle pour les Lakers.

Face aux Suns et grâce à un très grand Anthony Davis, auteur notamment de 42 points, les Lakers ont frappé un gros coup, d’autant plus qu’ils sont toujours privés de LeBron James. En effet, après avoir manqué de longues semaines de compétition, le King a fait un bref retour avant de retrouver l’infirmerie pour soigner sa cheville. Mais du côté de Los Angeles, on s’inquiète bien évidemment de l’état de santé de LeBron James alors que la phase finale de la saison approche. Les Lakers pourront-ils compter sur leur star ?

« Ça ne s’arrange pas »