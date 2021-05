Basket

Basket - NBA : Anthony Davis annonce la couleur pour le retour de LeBron James !

Publié le 11 mai 2021 à 15h35 par A.M. mis à jour le 11 mai 2021 à 15h38

Alors que le retour de blessure de LeBron James se fait cruellement attendre chez les Lakers, Anthony Davis se montre relativement optimiste.

Voilà de longues semaines que les Lakers sont privés de LeBron James qui souffre toujours d'une blessure à la cheville droite. En son absence, la franchise californienne a sombré au classement au point d'être probablement contrainte de passer par le Play-In pour acter sa participation aux Play-Offs. Toutefois, le retour du King serait imminent, mais sera-t-il à 100% ? Rien n'est moins sûr selon l'insider Adrian Wojnarowski : « L’inquiétude est là pour les Lakers, avec cette cheville droite de LeBron James qui l’a mis de côté pendant 6 longues semaines. Mais ça ne s’arrange pas. Il va devoir jouer avec une certaine gêne durant la postseason, ça n’ira pas mieux avant l’été. Anthony Davis aura une charge de travail importante, mais la question de savoir à quel point LeBron peut être efficace se pose . »

«Je vous le garantis, il ira très bien»