Basket

Basket - NBA : Draymond Green livre son favori pour le titre !

Publié le 14 mai 2021 à 23h35 par La rédaction

Malgré une saison très compliquée, les Golden State Warriors ont une chance de pouvoir accéder aux playoffs en passant par le Play-In. Si Draymond Green a une grande confiance en son équipe, l'ailier fort de 31 ans a clairement désigné son favori pour le titre.

Après une saison globalement compliquée, les Golden State Warriors ont su décrocher leur billet pour le Play-In. La franchise de San Francisco aura donc une chance de disputer les playoffs. Néanmoins, contrairement aux saisons précédentes, les Warriors auront un statut de sérieux outsider. Draymond Green a une grande confiance en ses coéquipiers et ne craint pas grand monde en NBA, mais une équipe semble très clairement au-dessus du lot pour l’ailier fort de 31 ans.

« C’est difficile de dire que les Brooklyn Nets ne sont pas favoris avec la force de frappe qu’ils ont »