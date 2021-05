Basket

Basket - NBA : Kevin Durant rend un vibrant hommage à Luka Doncic !

Publié le 9 mai 2021 à 10h35 par La rédaction

Les Dallas Mavericks sont en grande forme en ce moment, et ils peuvent remercier Luka Doncic. Le Slovène est auteur de bonnes performances avec son équipe. L'occasion pour Kevin Durant de révéler qu'il est fan du joueur de 22 ans.

Ce samedi, les Dallas Mavericks ont su poursuivre leur série. Les hommes de Rick Carlisle ont décroché leur troisième succès consécutif en s’imposant contre les Cleveland Cavaliers (110-90). Et les Mavericks ont pu compter sur un très bon Luka Doncic, auteur de 24 points, 8 rebonds et une passe décisive. Une nouvelle bonne performance pour le Slovène, qui contribue grandement à la saison satisfaisante de sa franchise, actuellement cinquième de la conférence Ouest. Doncic impressionne toujours tout le monde, et ce n’est pas Kevin Durant qui dira le contraire.

« Il a un corps balèze donc il va vous faire penser qu’il ne peut pas vous passer »