Basket

Basket - NBA : Le message fort de Draymond Green à l’approche des playoffs !

Publié le 12 mai 2021 à 13h35 par La rédaction

Depuis qu'ils ont décroché leur billet pour le play-in, les Golden State Warriors voient leur équipe être sérieusement comparée à celle de la saison 2006-2007. Mais Draymond Green refuse catégoriquement ce rapprochement.

Ayant décroché leur place pour le play-in, les Golden State Warriors ont une chance de participer aux playoffs cette saison. Néanmoins, la franchise de San Francisco ne sera plus vue comme l’une des favorites à la victoire finale, mais bien comme un très sérieux outsider. Ainsi, quelques comparaisons ont commencé à se faire entre les Golden State Warriors actuels et ceux de la saison 2006-2007. À l’époque, l’équipe avait également terminé la saison huitième de sa conférence. Mais à travers un slogan qui en dit long, « We Believe », les Warriors ont su se faire un chemin jusqu’aux demi-finales de conférence, là où presque personne ne les attendait. Les joueurs d’aujourd’hui pourraient donc prendre exemple afin de reproduire un parcours similaire, voire meilleur. Mais Draymond Green refuse catégoriquement cette comparaison.

« Nous ne sommes pas des 'We Believe' 2.0. On a ce putain de Steph Curry dans notre équipe »