Basket - NBA : Covid, sanction... Ce coup de gueule contre LeBron James !

Publié le 23 mai 2021 à 15h35 par K.V.

Malgré le fait qu'il ait violé le protocole sanitaire de la NBA, LeBron James n'a pas été sanctionné. De quoi faire enrager un certain Charles Barkley, qui ne s'avoue pas surpris pour autant.

Alors qu'il a pris part à une soirée à quelques heures du début des playoffs, violant ainsi le protocole sanitaire mis en place par la NBA, LeBron James a été pris en flagrant délit et encourait logiquement des sanctions. Le King aurait pu être placé à l'isolement et donc raté la série face aux Suns de Phoenix. De quoi inquiéter les supporters des Lakers de Los Angeles. Mais, finalement, la ligue n'a étonnement pas sanctionné LeBron James. Une décision à laquelle un certain Charles Barkley a réagi, déclarant tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, à savoir que son statut de superstar a pesé dans la balance.

« La NBA n’a pas les c*****es de suspendre LeBron James »