Basket - NBA : Le message fort de Chris Paul avant d'affronter les Bucks !

Publié le 20 juillet 2021 à 22h35 par La rédaction

Si les Phoenix Suns sont menés par les Milwaukee Bucks en finale de conférence (3-2), leur joueur vedette, Chris Paul n'a pas baissé les bras.

Chris Paul réalise une bonne saison avec sa nouvelle franchise des Suns de Phoenix, que ce soit sur le plan individuel (16.4 points de moyenne) mais surtout collectif. Les Suns disputent en effet les troisièmes Finales NBA de leur histoire, eux qui n'ont toujours pas remporté le moindre titre. Mais pour le moment, la franchise de Phoenix est en difficulté : après deux victoires lors des deux premières manches, l'équipe de l'Arizona vient de perdre les trois suivantes face aux Bucks de Giannis Antetokounmpo.

Chris Paul ne veut pas baisser les bras