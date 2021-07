Basket

Basket - NBA : Le message fort de Giannis Antetokounmpo pour… son frère !

Publié le 18 juillet 2021 à 19h35 par La rédaction

Les Bucks ne sont plus qu’à une victoire du titre après leur succès de la nuit dernière. Mais ce trophée, ils devront aller le chercher sans Thanasis Antetokounmpo, placé à l’isolement dans le cadre du protocole sanitaire. Au grand regret de Giannis, son frère.

Alors que tout le monde pensait que les Bucks étaient au fond du trou à 2-0 pour les Suns, Giannis Antetokounmpo a pris les choses en main. Résultat : Milwaukee mène désormais 3-2 et n’est qu’à une victoire d’un titre historique de champion NBA. Mais avant la rencontre de la nuit dernière, Giannis Antetokounmpo a accueilli une bien mauvaise nouvelle. Son frère, Thanasis, a été placé à l’isolement dans le cadre du protocole sanitaire. Et il n’a donc pas pu disputer le game 5. De quoi attrister le Greek Freak qui n’a pas manqué de joindre le malheureux juste après la rencontre.

« Il a sans doute enlevé son T-shirt, et commencé à défendre, à transpirer et à sauter sur son lit »