Basket - JO : L'énorme annonce de Stephen Curry pour Paris 2024 !

Publié le 11 août 2021 à 14h35 par La rédaction

Alors qu'il n'a jamais participé aux Jeux Olympiques avec les États-Unis, Stephen Curry n'écarte pas la possibilité de faire partie de la sélection américaine pour la future édition de 2024 qui se déroulera à Paris.

Stephen Curry pourrait bien prendre rendez-vous pour Paris 2024. Alors que le joueur des Warriors avait décidé de faire l'impasse lors des Jeux Olympiques de Rio en 2016 et de Tokyo cette année, Curry serait séduit à l'idée de représenter les États-Unis dans 3 ans à Paris. En 2024, le meneur de Golden State aura alors 36 ans. Après avoir déjà tout gagné en NBA, Stephen Curry réfléchirait désormais à l'éventualité d'aller lutter pour une médaille d'or avec la future Team USA.

« Si j'ai pensé à représenter mon pays à Paris ? Oh, bien sûr ! »