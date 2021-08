Basket

Basket - NBA : La joie de Stephen Curry après sa prolongation chez les Warriors !

Publié le 4 août 2021 à 22h35 par La rédaction

Présent chez les Warriors depuis 2009, l'aventure de Stephen Curry est partie pour encore durer de nombreuses années à Golden State. L'Américain a officiellement prolongé son contrat au sein de la baie d'Oakland.

Stephen Curry semble bien parti pour faire l'ensemble de sa carrière au sein d'une même franchise. Le meneur de Golden State a en effet prolongé son contrat jusqu'en 2026 avec les Warriors . À cette date, le triple vainqueur de la NBA aura alors 38 ans. Avec ce nouveau contrat XXL, Stephen Curry détiendra le plus gros salaire annuel de l'histoire de la NBA, avec des émoluments de plus de 50M€ chaque saison.

« Oui, je voulais signer cette prolongation l’an passé »