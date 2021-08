Basket

Basket - NBA : L'énorme sortie de LeBron James avant le début de saison !

Publié le 15 août 2021 à 17h35 par La rédaction

A l’aube du début de sa 19ème saison personnelle en NBA, LeBron James a annoncé la couleur en déclarant qu’il était déjà prêt à en découdre.

A 36 ans, LeBron James est parti pour une 19ème saison en NBA. Et comme chaque année, il va la débuter avec le même objectif : décrocher une nouvelle bague. Pour le moment, le King est en pleine préparation de sa saison, lui qui sort d’une année plus difficile où les Lakers auront été éliminés au premier tour des playoffs. Personnellement, LeBron James a enchaîné les pépins physiques, l’éloignant des parquets plusieurs semaines. Mais pour cette 19ème saison, LeBron est prêt.

« Je suis excité comme si c’était la 1ère »