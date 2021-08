Basket

Basket - NBA : Ce joueur de l’OM qui vénère LeBron James !

Publié le 21 août 2021 à 10h35 par Th.B.

Arrivé cet été à l’OM, Konrad de la Fuente impressionne pour ses débuts après son transfert du FC Barcelone et s’est livré sur son adoration envers LeBron James.

Disposant de la nationalité américaine bien qu’il ait rejoint le FC Barcelone au cours de sa jeunesse pour y effectuer sa formation de footballeur professionnel qu’il est désormais, Konrad de la Fuente (20 ans) est resté fidèle à ses racines et à la culture du sport outre-Atlantique. Ses amis de l’époque auraient tenté de lui faire s’intéresser de près à la NFL et à la NBA. Seule la ligue américaine de basket semble avoir touché l’ailier de l’OM, où il est arrivé cet été en provenance du FC Barcelone. Et la raison serait exclusivement en raison de LeBron James.

« Je le suis dans toutes ses franchises, j’achète son maillot chaque année »