Basket - NBA : Westbrook, Lebron... Une association miracle ?

Publié le 17 août 2021 à 19h35 par La rédaction

Cette saison les Lakers vont aligner un duo détonnant. Est-ce que cela permettra aux Californiens de remporter à nouveau un titre ? Un ancien joueur y croit.

Lebron James et ses Lakers sortent d'une saison compliquée. Champions en 2020, les joueurs de Los Angeles se sont cette fois inclinés dès le premier tour des play-offs. Cet accident industriel a eu des répercussions avec un mercato aux noms ronflants mais à l'âge avancé : Carmelo Anthony et Russell Westbrook sont arrivés. De quoi refaire trembler les adversaires ?

Pour Perkins, les Lakers paraissent imbattable