Basket - NBA : Kevin Durant évoque ses souvenirs avec les Warriors !

Publié le 20 août 2021 à 16h35 par La rédaction

Resté 3 saisons à Golden State, Kevin Durant était totalement focus sur ce qu’il avait à faire pour être performant. Et cela lui a plutôt bien réussi.

Il a survolé les Jeux Olympiques et a été le principal artisan du sacre de Team USA à Tokyo. Kévin Durant va entamer sa troisième saison aux Nets après un passage chez les Warriors de Golden State. Pour rappel, il avait signé un contrat de 4 ans avec Brooklyn en 2019 moyennant un salaire de 164M$. À deux reprises sous les couleurs de Golden State, il avait remporté le titre de MVP des finales NBA en 2017 et 2018. Son numéro 35 fut d’ailleurs retiré par la franchise. L'ailier a laissé une trace indélébile chez les Warriors. Une expérience au cours de laquelle Kévin Durant était focalisé à 100% sur ses performances.

« Quand je me plonge autant dans quelque chose comme ça, avec autant de concentration, je ne veux pas me laisser distraire par autre chose »