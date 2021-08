Basket

Basket - NBA : Cette déclaration fracassante sur le niveau de Kevin Durant !

Publié le 19 août 2021 à 23h35 par La rédaction

Après des playoffs de haute voltige, Jrue Holiday a pu soulever son premier titre NBA avec les Bucks. Mais avant cela, le champion olympique a bien souffert face à Kevin Durant.

Si les Bucks ont finalement conclu la dernière saison NBA avec le trophée à la clé, ce n’était pas gagné d’avance. Après une saison régulière où ils n’auront pas été à leur meilleur niveau, les coéquipiers de Giannis Antetokounmpo ont déjoué tous les pronostics en playoffs. Notamment contre les Nets. Face à un Kevin Durant taille patron, Milwaukee a finalement pu se qualifier. Mais à en croire les propos de Jrue Holiday relayés par Parlons Basket , ce n’était pas une mince affaire face à ce KD.

« Il m’a pénétré mentalement, il m’a fait du mal »