Basket - NBA

Basket - NBA : Giannis adoubé par... Thierry Henry !

Publié le 13 août 2021 à 18h35 par La rédaction mis à jour le 13 août 2021 à 18h46

Champion de NBA, Giannis Antetokounmpo s'est affirmé comme une véritable star du basket. Au point d'avoir des fans... dans d'autres sports !

Les Milwaukee Bucks ont décroché cette saison leur deuxième titre de champion NBA, 50 ans après celui de 1971. Un triomphe frappé du sceau de Giannis Antetokounmpo. Le Greek Freak, connaît à 26 ans la consécration de sa carrière. Individuellement sa saison fut de haute volée avec une moyenne de 28.5 points et un titre de MVP de la finale. Mais c'est surtout le sacre collectif qui honore Giannis.

Giannis salué par Thierry Henry !