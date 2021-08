Basket

Basket - NBA : Damian Lillard en remet une couche sur son avenir !

Publié le 26 août 2021 à 13h35 par La rédaction

Annoncé sur le départ à plusieurs reprises, Damian Lillard a clarifié sa situation tout en déclarant une fois de plus son envie de gagner un titre avec Portland.

A deux mois de la reprise de la saison en NBA, Damian Lillard entretient toujours le flou sur son avenir. S’il a toujours expliqué vouloir remporté un titre avec les Blazers, ses récentes déclarations ont fait jaser, notamment celle-ci dans son live Instagram : « Dame, est-ce que tu vas quitter Portland ? » Non, je ne vais pas quitter Portland. Pas pour l’instant en tout cas ». Une phrase qui a fait parler, alors Damian Lillard a de nouveau mis les choses au clair.

« Au bout du compte, je veux toujours gagner un titre à Portland »