Basket

Basket : Vincent Collet réagit à sa prolongation !

Publié le 25 août 2021 à 13h35 par La rédaction

Médaillé d’argent cet été à Tokyo, Vincent Collet vient d’être prolongé à la tête des Bleus jusqu’aux JO 2024. Une fierté pour le technicien français.

Quelques semaines après des Jeux Olympiques où les Bleus auront ramené une magnifique médaille d’argent, Vincent Collet a été prolongé jusqu’en 2024. A la tête de l’équipe de France depuis 2009, le technicien français est l’un des bâtisseurs de cette belle génération qui a tout pour triompher en 2024, à domicile. Après avoir signé son nouveau contrat, Vincent Collet n’a pas caché sa joie.

« Je mesure l’honneur que j’ai de représenter la France au plus haut-niveau »