Basket

Basket - NBA : Cette annonce forte sur l’avenir de Chris Paul !

Publié le 23 juillet 2021 à 13h35 par La rédaction

Battu par Milwaukee lors de ces Finales NBA 2021, Chris Paul échoue une nouvelle fois à remporter un titre. À 36 ans, le meneur de jeu des Suns semble avoir laissé passer une énorme chance de gagner une bague. Stephen A. Smith s’est exprimé sur le sujet et n’est pas tendre en ce qui concerne le futur de Chris Paul.

Pour ses premières Finales NBA à 36 ans, Chris Paul n’aura pas réussi à surmonter l’obstacle Milwaukee et s’incline 4 à 2 dans la série. Une défaite décevante et qui fait mal pour les Suns, mais attention l’avenir à Phoenix semble tout de même radieux avec l’avènement de Devin Booker. Cependant, pour Chris Paul cette saison paraissait parfaite pour enfin décrocher un titre NBA, et le meneur de jeu a encore échoué. L’avenir est très dur à prédire en NBA, et rien n’indique que Chris Paul aura une nouvelle chance d’obtenir une bague, Stephen A. Smith s’est d’ailleurs exprimé à ce sujet et n’est pas optimiste.

« C’était la dernière chance de CP3 »