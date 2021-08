Basket

Basket - NBA : Russell Westbrook s’enflamme pour l’effectif des Lakers !

Publié le 26 août 2021 à 16h35 par La rédaction

Fraichement recruté par les Lakers, Russell Westbrook a encensé l’effectif de la franchise de Los Angeles.

Venu cet été à Los Angeles pour renforcer les Lakers, Russell Westbrook ne sera pas la seule recrue à intégrer l’effectif de Frank Vogel. A ses côtés, Westbrook pourra compter sur Carmelo Anthony et Dwight Howard. Après avoir perdu le titre de champion NBA au profit des Bucks, les coéquipiers de LeBron James comptent bien remettre la main sur le trophée Larry O’Brien. Et avec un tel effectif, Russell Westbrook ne s’inquiète pas.

« Le roster est génial »