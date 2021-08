Basket

Basket - NBA : James, Westbrook, Davis… Les Lakers calment l’engouement !

Publié le 23 août 2021 à 13h35 par T.M.

Malgré le récent renfort de Russell Westbrook, les Lakers ne veulent pas crier victoire trop vite.

Après avoir remporté le titre de champion NBA en 2020, les Lakers n’ont pas réussi à conserver leur bien lors du dernier exercice, étant notamment minés par les nombreux pépins physiques de leurs stars. Mais la franchise de Los Angeles entend bien retrouver son trône et pour cela, elle a frappé très fort durant l’intersaison. Alors que LeBron James et Anthony Davis sont toujours là, ils vont désormais être accompagnés par Russell Westbrook ou encore Carmelo Anthony et Dwight Howard. De quoi faire des Lakers les grands favoris pour la succession des Bucks ?

« La vérité du papier ne nous fera pas gagner des titres »