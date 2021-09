Basket

Basket - NBA : Le geste très fort de LeBron James avant le début de la saison !

Publié le 22 septembre 2021 à 13h35 par A.M.

En chef de fil des Lakers, LeBron James aurait pris l'initiative d'organiser un mini-camp de trois jours afin de mieux connaître ses nouveaux coéquipiers et parfaitement préparer la saison.

Champions en 2020, les Lakers ont vécu une saison bien plus compliquée l'année dernière. Avec les blessures de LeBron James et d'Anthony Davis, la franchise californienne a bataillé pour se qualifier pour les play-offs avant de se faire sortir dès le premier tour par les Suns, qui atteindront les Finales NBA. Avant de rapidement redresser la barre, les Lakers se sont ainsi renforcés de façon importante en attirant notamment Russell Westbrook et Carmelo Anthony. Et afin de parfaitement préparer la saison, LeBron James a décidé de prendre les choses en mains comme le raconte Shams Charania.

LeBron James organise un mini-camp de trois jours