Basket - NBA : Quand Nikola Jokic enterre Rudy Gobert…

Publié le 30 septembre 2021 à 11h35 par Th.B.

Pourtant renommé pour ses capacités défensives, Rudy Gobert peut passer comme tout le monde au travers à certaines occasions. Et ça a notamment été le cas lors d’une confrontation avec les Denver Nuggets de Nikola Jokic qui l’aurait remis à sa place après que le Français ait déclaré à ses coéquipiers de l’Utah Jazz vouloir défendre sur le MVP.

Nommé meilleur défenseur de l’année lors de trois saisons régulières distinctes et notamment lors de l’exercice précédent, Rudy Gobert a néanmoins régulièrement été sujet à des critiques et moqueries de la part de certains consultants et joueurs comme Shaquille O’Neal ou encore Ben Simmons. Et particulièrement depuis son contrat max signé à l’Utah Jazz l’année dernière. Coéquipier de Nikola Jokic aux Denver Nuggets, Jamal Murray s’est livré sur un incroyable épisode entre Jokic et Gobert au cours d’un match opposant les Nuggets au Jazz au cours duquel le Français a été remis verbalement et sportivement à sa place par le MVP de la saison dernière.

« Frère, j’ai déjà marqué 47 points ! »