Basket - NBA : Le message fort de Durant après sa nomination au Top 75 !

Publié le 26 octobre 2021 à 10h35 par La rédaction

Alors que Brooklyn se déplaçait sur le parquet de Washington lundi, Kevin Durant a délivré une nouvelle performance de haut niveau. Le joueur des Nets en a profité pour s'exprimer sur son intégration au classement des 75 meilleurs joueurs de tous les temps.

Kevin Durant a grandement contribué à la victoire des siens contre les Washington Wizards (104-90). La star de Brooklyn a livré une performance complète, tout en maîtrise (25 points, 8 rebonds, 4 passes et 2 interceptions). Alors que Kyrie Irving est toujours absent en raison de son refus de se faire vacciner, et que James Harden ne semble pas être encore au meilleur de sa forme, Kevin Durant a montré qu'il pouvait être le leader des Nets cette saison. Récemment, le joueur de 33 ans a été nommé dans le classement des 75 des meilleurs joueurs de tous les temps. Une grande fierté pour Kevin Durant.

« On joue pour obtenir ce genre de respect »