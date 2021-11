Basket

Basket - NBA : Kevin Durant s’enflamme pour ce rookie des Raptors !

Publié le 8 novembre 2021 à 10h35 par La rédaction

Lors de la victoire des Brooklyn Nets face aux Toronto Raptors ce dimanche (116-103), Kevin Durant a été surpris par Scottie Barnes. Après la rencontre, le joueur de 33 ans a validé le talent du jeune rookie.

Ce dimanche, les Brooklyn Nets se sont imposés face aux Toronto Raptors (116-103). Les hommes de Steve Nash ont pu compter sur un duo Kevin Durant - James Harden étincelant. Le premier a inscrit 31 points, fait 7 passes décisives et pris 7 rebonds tandis que l’autre s’est illustré d’un bon double-double (28 points, 10 rebonds, 8 passes décisives). Pendant la rencontre, Kevin Durant a pris le temps d’analyser les joueurs adverses et il s’est montré assez surpris par le talent de Scottie Barnes.

« Son QI basket et son enthousiasme sont rares pour un rookie »