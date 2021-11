Basket

Basket - NBA : Kevin Durant sort du silence pour ses douleurs !

Publié le 15 novembre 2021 à 20h35 par Th.B.

Diminué à une épaule qui le fait continuellement souffrir, Kevin Durant s’est tout de même montré rassurant concernant son état physique.

En feu depuis le début de la saison et ce, malgré l’absence de l’un de ses lieutenants Kyrie Irving chez les Nets, Kevin Durant met le feu avec Brooklyn. Lors de ses cinq dernières sorties, celui qui est surnommé KD a aligné 33, 28, 30, 38 et 31 points. Des performances XXL alors qu’il est diminué à une épaule comme le coach des Brooklyn Nets l’a confié. « Il a un petit truc, mais le ballon va toujours dans le cercle, donc je trouve qu’il s’en sort bien. Je ne pense pas que ce soit le genre de chose que l’on s’attende à voir s’aggraver, donc il joue un peu avec, ce n’est pas insurmontable. ». Steve Nash ne semble pas être pris d’une grande inquiétude. Même son de cloche chez Kevin Durant.

« Je vais continuer à recevoir des traitements »