Basket

Basket - NBA : La réponse de Jayson Tatum à ses détracteurs !

Publié le 28 novembre 2021 à 15h35 par La rédaction

Suite au début de saison mitigé des Boston Celtics, Jayson Tatum est la cible de quelques critiques. Le joueur de 23 ans est notamment jugé trop égoïste sur le parquet. L'ailier fort a donc tenu à répondre à ses détracteurs.

Les Boston Celtics ont des résultats en dents de scie depuis le début de saison. Ce lundi sur le parquet des Toronto Raptors, les hommes d’Ime Udoka auront l’occasion de mettre un terme à un début de série de défaites après s’être incliné face aux San Antonio Spurs et aux Brooklyn Nets. Forcément, qui dit début de saison délicat dit critiques à l’égard de certains joueurs. Jayson Tatum est notamment la cible de quelques supporters qui le jugent trop égoïste sur le parquet, surtout depuis le coup de gueule de Marcus Smart. De ce fait, le joueur de 23 ans a tenu à répondre à ses détracteurs.

« Ça ne m’inquiète pas du tout, je sais que la saison sera longue et on essaye toujours de trouver des solutions »