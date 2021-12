Basket

Basket - NBA : Luka Doncic se fait recadrer par Jason Kidd !

Publié le 4 décembre 2021 à 11h35 par La rédaction

Lors de la défaite des Dallas Mavericks contre les New-Orleans Pelicans (107-91), Luka Doncic a montré une attitude qui n'a pas spécialement plu à Jason Kidd. L'entraîneur du Slovène n'a donc pas hésité à le recadrer.

Ce samedi, la rencontre entre les New-Orleans Pelicans et les Dallas Mavericks s’est révélée particulièrement irritante pour Luka Doncic. En difficulté malgré son double-double (21 points, 10 rebonds, 7 passes décisives), le Slovène n’a pas réussi à donner la victoire aux siens (défaite 107-91). Pendant la partie, le joueur de 22 ans a montrer quelques signes d’agacement. Plusieurs fois, Luka Doncic a pesté contre les arbitres concernant certains faits de jeu non signalés. L’attitude du numéro 77 des Dallas Mavericks n’a pas spécialement plu à son entraîneur, qui n’a pas manqué de le recadrer après la rencontre.

«Si nous faisons pression pour obtenir des fautes pendant le jeu, nous nous mettons en danger»