Basket - NBA

Basket - NBA : LeBron James sort du silence après son faux test positif à la Covid-19 !

Publié le 4 décembre 2021 à 9h35 par La rédaction

LeBron James a pu faire son retour sur les parquets ce samedi face aux Los Angeles Clippers après avoir été victime d'un faux test positif à la Covid-19. Après la défaite de son équipe dans le derby de Los Angeles (119-115), le joueur de 36 ans a livré son ressenti sur cette situation.

Testé positif à la Covid-19, LeBron James devait rester à l’isolement pour une durée de 10 jours. Mais après avoir manqué la rencontre face aux Sacramento Kings, le joueur des Los Angeles Lakers a pu faire son retour sur les parquets pour le derby face aux Los Angeles Clippers plus tôt que prévu après avoir présenté deux tests négatifs. Cependant, King James a semblé un peu rouillé ce samedi malgré un double-double (23 points, 11 rebonds, 6 passes décisives) et n’a pas réussi à mener les siens à la victoire (défaite 119-115). Après la rencontre, le joueur de 36 ans s’est livré sur son ressenti après avoir manqué quelques jours de compétitions à cause de son faux test positif au coronavirus.

«Je me trouvais assis à la maison et je ne pouvais pas faire quoi que ce soit»