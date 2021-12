Basket

NBA : Bulls, Warriors… La grande comparaison de Scottie Pippen !

Publié le 30 novembre 2021 à 20h35 par Th.B.

Tenant des propos très virulents envers Michael Jordan ces derniers temps, Scottie Pippen a profité d’un passage dans les médias pour la promotion de son livre afin de dresser un portrait flatteur de Stephen Curry et de ses Golden State Warriors.

En pleine promotion de son livre Unguarded , Scottie Pippen ne cesse de faire parler de lui dans les médias ces derniers temps. Et après six titres de champion NBA avec les Chicago Bulls, l’ancien lieutenant de Michael Jordan s’en prend de manière virulente à His Airness et notamment pour ce qui est dit dans le documentaire ESPN intitulé The Last Dance . Pour Sirius XM , Pippen a cette fois-ci fait l’éloge des Golden State Warriors et de Stephen Curry en comparant le groupe de la franchise californienne à celui de la dynastie des Bulls dans les années 90.

« Ça me rappelle quand on avait signé notre premier run »