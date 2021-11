Basket

Basket - NBA : Les mots forts de Stephen Curry sur le retour de Klay Thompson !

Publié le 27 novembre 2021 à 16h35 par La rédaction

Depuis maintenant deux ans, Klay Thompson est éloigné des parquets de NBA à cause de deux grosses blessures. Sa très longue absence lui est pesante. De ce fait, après la victoire des Golden State Warriors sur les Portland Trail Blazers (118-103), Stephen Curry a adressé des mots très forts à son coéquipier pour le soutenir.

Depuis bientôt deux ans, les Golden State Warriors doivent composer sans Klay Thompson. La faute à deux grosses blessures. Tout d’abord, une rupture des ligaments croisés du genou lors des Finales 2019 contre les Toronto Raptors l’a éloigné des terrains toute la saison 2019-2020. Le sort s’est ensuite acharné contre lui. Quand il était prêt à revenir, l’arrière américain a très rapidement dû faire une croix sur l’exercice 2020-2021 à cause d’une rupture du tendon d’Achille survenue avant le début de la saison. Si Klay Thompson semble désormais tout proche d’effectuer son retour avec les Golden State Warriors, il vit cependant assez mal cette très longue absence. Après la victoire de ses coéquipiers ce samedi contre les Portland Trail Blazers (118-103), le joueur de 31 ans est resté longtemps prostré sur le banc des remplaçants, serviette sur la tête pour cacher son visage, avant que Stephen Curry et Steve Kerr ne viennent le rejoindre pour le soutenir.

« Je suis extrêmement fier de la manière dont il a géré ces deux années »