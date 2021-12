Basket

Basket - NBA : Cette confidence des Nets sur le retour de Kyrie Irving !

Publié le 7 décembre 2021 à 16h35 par La rédaction

Depuis le début de saison, les Brooklyn Nets sont privés de Kyrie Irving, qui refuse de se faire vacciner contre la Covid-19. Cependant, le meneur de jeu pourrait changer d'avis en cas d'apparition d'un vaccin à base de plantes. Steve Nash a tenu à réagir à cette potentielle alternative.

Les Brooklyn Nets sont toujours dans une impasse concernant la situation de Kyrie Irving. Depuis le début de saison, la franchise doit se passer de son meneur de jeu. Le joueur de 29 ans refuse toujours de se faire vacciner contre la Covid-19. De ce fait, Kyrie Irving est privé de tout match NBA jusqu’à ce qu’il accepte de se faire injecter le remède contre le coronavirus. Ainsi, toutes les solutions sont envisageables pour que l’ancien des Boston Celtics puisse faire son retour dans l’effectif des Brooklyn Nets. Le New-York Post s’est donc interrogé sur la possibilité qu’un potentiel vaccin « vegan » fait à base de plantes puisse faire changer d’avis Kyrie Irving. Steve Nash n’a donc pas manqué de réagir à cela.

« On ne peut pas se permettre de l'attendre »