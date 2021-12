Basket

Basket - NBA : L’énorme mea culpa de James Harden !

Publié le 5 décembre 2021 à 14h35 par T.M.

Suite à la dernière défaite des Nets face aux Bulls, James Harden a assumé ses responsabilités à propos de ce revers.

Encore et toujours privés de Kyrie Irving en raison du protocole sanitaire, les Brooklyn Nets peuvent néanmoins s’appuyer sur Kevin Durant et James Harden. Mais encore faut-il que les deux soient à la hauteur à chaque fois. Et lors de la dernière défaite face aux Chicago Bulls, cela n’a pas été le cas de l’ancien joueur des Rockets. En effet, en 40 minutes, si Harden a délivré 14 passes décisives, il n’a marqué que 14 points. Bien loin de ses standards.

« Je suis le responsable de cette défaite »