Basket - NBA : L’énorme constat de Steve Nash sur Kevin Durant…

Publié le 1 décembre 2021 à 22h35 par Th.B.

Malgré la victoire acquise face aux New York Knicks (112-100), Kevin Durant s’est montré maladroit et fatigué après une nouvelle implication totale. Une situation à laquelle Steve Nash e peut pas remédier en raison des limites du roster des Nets.

Mardi soir, dans le derby de New York opposant les Knicks aux Brooklyn Nets (112-100), Kevin Durant a passé 40 minutes sur le parquet des Nets pour 27 points et 9 passes décisives. Cependant, son adresse a été moins remarquable que d’habitude puisqu’il a affiché un bilan de 9 tirs réussis sur ses 23 tentatives. Après coup, ayant été interrogé sur son temps de jeu important, Kevin Durant s’est même dit prêt à disputer les 48 minutes de chaque match. Mais quelle est la position de Steve Nash sur la question ? Le head coach des Brooklyn Nets s’est montré un brin fataliste. Sans Kevin Durant, la franchise est plus exposée à la défaite.

Steve Nash estime que les Nets perdront plus si Kevin Durant joue moins !