Basket - NBA : La grande annonce de Kevin Durant sur sa situation !

Publié le 1 décembre 2021 à 20h35 par Th.B.

Irremplaçable, Kevin Durant enchaîne les matchs et les minutes avec les Brooklyn Nets. Et l’ailier de la franchise de New York s’est montré même prêt à en faire plus.

Privé de son lieutenant Kyrie Irving, écarté du groupe en raison de sa volonté de ne pas se faire vacciner contre le Covid-19, Kevin Durant enchaîne les matchs et le nombre de minutes à chacune de ses apparitions avec les Brooklyn Nets. Et comme Parlons-Basket l’a souligné, le double champion NBA dispute en moyenne 36 minutes par match depuis le début de la saison régulière. De quoi inquiéter les observateurs alors que Durant ne se montre pas aussi tueur et adroit au shoot, en atteste sa prestation face aux New York Knicks mardi soir (112-100). Mais pas de quoi s’alarmer pour Kevin Durant qui s’est dit prêt à aller encore plus loin.

« Je veux jouer 48 minutes »