Basket

Basket - NBA : L’énorme constat de Gregg Popovich sur Stephen Curry

Publié le 6 décembre 2021 à 17h35 par Th.B.

Coach légendaire des San Antonio Spurs, Gregg Popovich a été ravi du système de défense de la franchise texane sur Stephen Curry qui a cependant considérablement compliqué les plans de Popovich. L’occasion pour le coach de s’incliner devant la palette technique du meneur de jeu des Golden State Warriors.

Avant la défaite concédée face aux Phoenix Suns le 1er décembre (104-96), Golden State restait sur sept victoires d’affilée. Et après la revanche quelques jours plus tard face aux même Suns, les Warriors se sont une nouvelle fois inclinés cette fois-ci face à la discipline des San Antonio Spurs de Gregg Popovich (112-107). Malgré ses 27 points, 8 rebonds et 5 passes décisives, Stephen Curry n’est pas parvenu à amener la franchise d’Oakland à sa 20ème victoire de la saison régulière et a donc concédée son 4ème revers. Pourtant, les 16 points inscrits par Curry lors des deux derniers quart temps de la rencontre ont fait trembler Gregg Popovich et ont failli faire tomber à l’eau le plan de défense mis en place par le head coach des Spurs comme ce dernier l’a révélé à l’issue de la victoire des siens.

«Il a fait ce qu’il voulait faire bien mieux que tout ce que nous voulions faire. C’est juste le genre de joueur qu’il est»