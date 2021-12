Basket

Basket - NBA : Quand Embiid s’enflamme pour le duel Hamilton-Verstappen en Formule 1 !

Publié le 6 décembre 2021 à 19h35 par Th.B.

Star de la NBA et franchise player des Philadelphie Sixers, Joël Embiid semble être un partisan de la Formule 1 comme en atteste son tweet publié dimanche sur Lewis Hamilton et Max Verstappen ou plus précisément sur leur combat rapproché pour le titre de champion.

Alors qu’il doit se battre sans son lieutenant Ben Simmons depuis le début de la saison régulière afin d’obtenir les meilleurs résultats pour les Philadelphie Sixers, Joël Embiid trouve néanmoins le temps pour admirer le combat titanesque que se livrent à chaque Grand Prix Lewis Hamilton et Max Verstappen pour le titre de champion du monde de Formule 1. Et grâce à sa victoire sur le circuit de Djeddah pour le Grand Prix d’Arabie saoudite dimanche soir, Lewis Hamilton est parvenu à revenir à égalité sur Max Verstappen avec 369,5 points chacun. De quoi réserver un final explosif le 12 décembre prochain à Abou Dabi qui verra soit Hamilton rafler son huitième titre mondial ou Verstappen remporter son premier.

« Ce combat entre Verstappen et Hamilton est tellement appréciable »