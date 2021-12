Basket

Basket - NBA : Joel Embiid en remet une couche sur la situation de Ben Simmons !

Publié le 6 décembre 2021 à 12h35 par La rédaction mis à jour le 6 décembre 2021 à 12h42

Depuis plusieurs mois maintenant, les relations sont très tendues entre les Philadelphia 76ers et Ben Simmons. La situation du joueur de 25 ans devient de plus en plus pesante pour Joel Embiid, qui n'a pas manqué de rajouter une couche sur le cas de l'Australien.

Le temps passe, mais la situation ne s’arrange pas pour Ben Simmons. Depuis la fin des playoffs de la saison dernière, où il a été grandement critiqué pour ses prestations mitigées, le meneur de jeu de 25 ans n’a plus foulé le parquet avec les Philadelphia 76ers. L’Australien pousse sa franchise à le transférer depuis cet été, lui qui ne s’était pas présenté aux entraînements du début de saison. La situation devient de plus en plus pesante, notamment pour Joel Embiid. Il y a plusieurs semaines maintenant, le pivot de 27 ans avait poussé un coup de gueule concernant le cas de Ben Simmons, affirmant qu'il se « fout complètement de ce mec. » Et le Camerounais semble toujours avoir en travers de la gorge ce qu’il s’est passé la saison dernière.

« On a environ 400 millions de dollars de contrats qui ne jouent pas »