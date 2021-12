Basket

Basket - NBA : Battu par les Clippers, LeBron James s’enflamme pour le coach Tyronn Lue !

Publié le 4 décembre 2021 à 16h35 par Th.B.

Ayant pu côtoyer Tyronn Lue à Cleveland pendant plusieurs saisons, LeBron James n’a pas tari d’éloges lorsqu’il a fallu parler de l’actuel head coach des Los Angeles Clippers en conférence de presse.

Alors que les Los Angeles Lakers restaient sur deux victoires d’affilée face aux Detroit Pistons (110-106) et les Sacramento Kings (117-92), les Angelinos se sont inclinés face à leur rival territorial à savoir les Los Angeles Clippers dans la nuit de vendredi à samedi (119-115). Et ce, malgré le retour de LeBron James, écarté du succès acquis face aux Kings pour protocole Covid-19. Ancien joueur de Tyronn Lue chez les Cleveland Cavaliers, LeBron James a été invité à s’exprimer sur le travail accompli par Lue chez les Los Angeles Clippers et n’a pas manqué de faire un portrait élogieux du head coach des Clipps .

« En tant que coach, il n'a pas de faiblesse »