Basket - NBA : Quand Stephen Curry est comparé à.. Michael Jordan !

Publié le 8 décembre 2021 à 23h35 par A.M.

Auteur d'une nouvelle saison impressionnante, Stephen Curry rappelle un certain Michael Jordan à son coach Steve Kerr.

Stephen Curry ne cesse de grimper dans l'histoire de la NBA. Il n'est plus qu'à 16 tirs primés de battre le record de Ray Allen du plus grand nombre de paniers à trois dans l'histoire de la Ligue. Une nouvelle performance qui relance le débat dans sur la place du meneur des Warriors dans l'histoire de la NBA alors qu'il a déjà remporté 3 titres et qu'il a été le seul MVP à l'unanimité de l'histoire. Steve Kerr ose la comparaison avec Michael Jordan.

«Stephen Curry est comme Michael Jordan»