Basket

Basket - NBA : L’énorme aveu de ce coéquipier de Stephen Curry sur LeBron James !

Publié le 6 décembre 2021 à 21h35 par Th.B.

LeBron James s’est bâti une réputation de véritable monstre en empilant les points et les trophées depuis ses débuts en NBA en 2003. Cependant, malgré sa longévité et son standing, King James peut être muselé selon Andre Iguodala, coéquipier de Stephen Curry chez les Golden State Warriors.

Ayant pu remporter à trois reprises le trophée Larry O’Brien chez les Warriors en 2015, 2017 et 2018, Andre Iguodala a depuis voyagé à Memphis et à Miami avant de revenir à Golden State cet été où il doit se contenter de simples bouts de matchs en raison de la concurrence et de ses pépins physiques notamment à la hanche. Néanmoins, au fil de ses saisons en NBA à affronter LeBron James, Iguodala a pu mettre au point quelques méthodes afin de canaliser au maximum la star des Los Angeles Lakers qui soufflera sa 37ème bougie fin décembre.

« Il ne s’agit pas de l’arrêter parce que vous ne pouvez pas »